РИАМО - 1 июл. В США на 92 году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Чередниченко, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Информация появилась на сайте в понедельник. Актриса умерла 14 июня.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Чередниченко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. В кино — с 1946 года, первая роль — Нина Грекова в фильме Андрея Фролова «Первая перчатка».

Самые яркие ее фильмы вышли с 1954 по 1960 год. Среди них — спортивная драма Владимира Гончукова «Чемпион мира» (Настя), фильм Владимира Брауна «Матрос Чижик», мелодрама Евгения Брюнчютина «Когда поют соловьи» (Катя Квитка), военная драма Михаила Винярского «Координаты неизвестны» (Нюра).

Выступала также как певица с концертами классического репертуара.