РИАМО - 1 июл. В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему знакомому, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

«Очевидец происшествия рассказал, что между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки недалеко от ресторана на Университетской улице, возник конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение другому», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали пострадавшему на месте доврачебную помощь, после чего передали его бригаде скорой помощи.

Позже на улице Рождественская сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину с пятнами крови на одежде и руках. В дальнейшем было обнаружено и изъято орудие преступления.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 26-летний житель Липецкой области. По данному факту возбуждено уголовное дело.