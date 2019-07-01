РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Проект музея Королева «Цветаевский пряник» стал финалистом окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщила «РИАМО в Королеве» заведующая отделом Дома-музея Дурылина Алена Глушенкова.

Очная защита проекта прошла в понедельник в Твери, а уже завтра, 2 июля, в Завидове будут объявлены имена победителей в рамках национального туристского форума «Реки России».

«Проект «Цветаевский пряник» музейного объединения Королева стал финалистом окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в номинации «Сувенир музея», – сказала Глушенкова.

Проект создан музейным объединение Королева совместно с «Калининградхлеб». Это брендированная запатентованная продукция. Пряники делаются трех размеров на заказ, купить их можно только в доме-музее Марины Цветаевой или на мероприятиях музея.