РИАМО – 1 июл. По соглашению с правительством Московской области компания INGRAD известного предпринимателя и владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева осуществит финансирование завершения строительства ЖК «Академик-2», говорится в сообщении компании.

ЖК «Академик-2» - долгострой с 16-летней историей. Строительство начали в 2003 году, проблемным он признан в августе 2018 года постановлением администрации городского округа Мытищи. С начала 2019 года в связи с отсутствием финансирования застройщика работы на объекте были полностью остановлены.

«У INGRAD уже есть опыт работы с долгостроями. В 2018 году в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта с администрацией Одинцовского муниципального района INGRAD достроил и передал дольщикам ключи в ЖК «Гусарская баллада», — говорится в сообщении.

Как отметила замминистра жилищной политики Московской области Юлия Баринова, решение по завершению строительства объекта найдено. Работы уже возобновились.

«Наша задача - максимально предусмотреть все для дальнейшей комфортной жизни людей. У нас есть свой контроль качества, также мы будем работать совместно с государственным строительным надзором», - отметил директор департамента проектного управления группы компаний «Инград» Александр Гусев.

В доме уже произвели технический запуск лифтов, выполнены стены в санузлах первой секции, идет монтаж приборов отопления, штукатурные работы в местах общего пользования, установлен водомерный узел, ведется монтаж пожарных и вентиляционных систем, с территории полностью вывезен строительный мусор.