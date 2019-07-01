РИАМО - 1 июл. Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» пройдет с 1 по 5 июля на территории «Молодежного центра» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На обучение азам предпринимательства отобрано 33 участницы из 15 городов Московской области. Свои готовые бизнес-проекты участницы представят жюри 5 июля, одна из них выиграет грант от благотворительного фонда Amway в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, депутат Госдумы Оксана Пушкина, заместитель руководителя дирекции развития инфраструктуры поддержки Корпорации МСП Андрей Пышкин, основатель и председатель совета директоров компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова, руководитель Комитета по женскому предпринимательству «Опоры России» в Московской области Любовь Геращенко и представители благотворительного фонда Amway.

«Мама предприниматель – это проект, дающий девушкам огромный шанс и возможности для роста. Спасибо им за то, что они не побоялись отправить заявки, преодолели своих страхи и неуверенность, поверили в себя и свои силы!» – отметила руководитель женского комитета подмосковной «Опоры России» Любовь Геращенко.

Благодаря этому проекту участницы получат не только необходимые компетенции, но и обретут друзей и партнеров, протестируют свой бизнес-продукт и найдут поддержку единомышленников, подчеркнула она.