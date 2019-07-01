РИАМО - 1 июл. С момента присоединения территорий новой Москвы общая протяженность дорог в ТиНАО выросла на 32% и достигла 790 километров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Формирование транспортного каркаса является основным фактором развития новой Москвы. За прошедшие семь лет в ТиНАО были открыты новые магистрали, реконструированы старые трассы, запущены современные транспортные развязки. К моменту присоединения новых округов к столице здесь было 598 километров дорог, а сейчас общая протяженность дорожной сети достигла 790 километров», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса подчеркнул, что строительство дорог на присоединенных территориях будет вестись и в будущем.

«До 2023 года протяженность улично-дорожной сети ТиНАО вырастет еще и достигнет 917 километров. За это время будут сданы новые поперечные дорожные связки, дублирующие МКАД, участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а также большое количество локальных, но очень важных для местных жителей трасс», – пояснил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о важности развития всей транспортной системы новой Москвы, включая активное строительство новых линий метро – до 2035 года здесь планируется построить 72 километра линий, 33 станции и четыре электродепо.

1 июля исполняется семь лет с момента присоединения новых территорий к Москве. Тогда границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в городских округах Подольск и Наро-Фоминском, а также в Ленинском районе, и часть территории городских округов Красногорск и Одинцовского.

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