РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. В подмосковных Люберцах 2-3 июля пройдет смотр-конкурс среди подразделений «Мособлпожспас», на котором выберут лучшее звено газодымозащитной службы, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

«Второго и третьего июля в поселке Октябрьский городского округа Люберцы состоится смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Смотр-конкурс проводится в целях улучшения организации работы звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) на пожарах и выявления лучших звеньев», – говорится в сообщении.

Практическая часть конкурса включит в себя дистанцию, которая состоит из трех блоков и заключается в последовательном их прохождении. Каждый блок состоит из отдельных упражнений «Офис», «Комплексная полоса препятствий», которая состоит из подэтапов: «Кроссфит», «Комплексная полоса препятствий» и «Первая помощь».

Мероприятие начнется в 9:00 по адресу: поселок Октябрьский, Люберцы, улица Старый двор, дом №4.