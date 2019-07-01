РИАМО - 1 июл. Младшую из сестер Хачатурян, Марию, признали невменяемой в ходе экспертизы, дело девушки будут рассматривать отдельно, защита пока не приступила к ознакомлению с делом, сообщает в понедельник ТАСС.

«Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер», — сказал адвокат Алексей Липцер.

Он добавил, что защита пока не приступила к ознакомлению, ожидается завершение этой процедуры со стороны потерпевшей стороны.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна.

Девушки рассказали, что находились в безвыходном положении — отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Сторона защиты настаивает, что, проживая в условиях относительной изоляции, сестры были уверены в невозможности получить помощь, что делало их ситуацию безвыходной. По словам адвоката Алексея Паршина, представляющего интересы средней сестры, Ангелины, следствие должно рассматривать необходимую оборону в качестве основной версии, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело.

Четырнадцатого июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции —умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи Москвы предъявили сестрам Хачатурян обвинения в окончательной редакции>>