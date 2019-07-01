РИАМО - 1 июл. Кардиологи из подмосковного Можайска спасли пенсионера с пульсом 12 ударов в минуту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Можайскую центральную районную больницу бригада скорой медпомощи доставила 67-летнего мужчину, у которого практически отсутствовал пульс. Кардиограмма была нитевидной, сердце билось с частотой около 12 ударов в минуту.

«Врачи нашей больницы подключили человека к системе внешней электрокардиостимуляции. После быстрых врачебных манипуляций аппарат ЭКС постепенно запустил сердце в нужном ритме. Пациенту стало легче, пульс нормализовался. Уже на второй день после экстренной терапии 67-летний житель Вереи смог покинуть палату кардиореанимации. Контрольное исследование нарушений в работе сердца не выявило», – сказал главный врач Можайской больницы Андрей Баранов.

Вероятной причиной жизнеугрожающей ситуации стал неконтролируемый прием лекарственных препаратов, влияющих на частоту сердечных сокращений. Пациента выписали домой на амбулаторное лечение с рекомендацией о плановой консультации у аритмолога.

Сегодня исполняется 5 лет с момента создания в стационаре Можайской ЦРБ первичного сосудистого отделения, где оказывается помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.