РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске главврачи медучреждений округа встретятся с жителями 4 июля по вопросам здравоохранения, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения с участием главных врачей медицинских учреждений, расположенных на территории муниципалитета, и представителей Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области. Очередная встреча с жителями состоится 4 июля с 16:00 до 18:00 в зале заседаний общественной палаты», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить по адресу: улица Кирова, дом 4 (вход со стороны концертного зала администрации).