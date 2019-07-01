РИАМО - 1 июл. Благоустройство площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы и прилегающих территорий планируют завершить до конца лета, заявил в понедельник заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Ересько.

Благоустройство территории, прилегающей к научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Н.А. Доллежаля начались в июне. Работы проводят на площади Академика Долллежаля, Верхней Красносельской улице, улице Лобачика, улице Малая Красносельская, 5-ми 6-м Красносельских переулках. При согласовании проекта были учтены все пожелания жителей, уточнил Ересько.

«В этом районе очень много различных категорий населения, мнения которых нужно было учесть. Чтобы было и двигаться удобно, и жить комфортно и, конечно, чтобы привести в порядок площадь перед институтом. Мы предусмотрели детскую площадку в сквере. Сейчас тяжелая стадия — работы по инженерным коммуникациям. Работы будут завершены к концу лета», — сказал Ересько.

Он отметил, что будут расширены тротуары, их замостят гранитной плиткой. Пешеходные переходы обустроят на всех перекрестках, в местах сложившихся пешеходных связей, а также у различных точек притяжения, в том числе у автобусных остановок. Будут установлены девять новых автобусных павильонов, лавочки, урны и навигационные стелы. Улицы будут освещать новые фонари и уличные торшеры. Кроме того, на всей территории разобьют газоны, а осенью высадят деревья и кустарники. При этом количество парковочных мест станет больше на 34% и составит более 200.

«Здесь есть небольшой скверик, там мы предусмотрели детскую площадку. Видовой зоной станет площадь перед институтом Доллежаля, впоследствии там установят памятник Николаю Антоновичу, которому в этом году 120 лет исполняется. Это известный конструктор, который проектировал реактор», — заключил Ересько.