РИАМО - 1 июл. Московская областная дума планирует принять ряд законов, которыми вводятся новые меры социальной поддержки граждан в регионе, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Дума рассмотрит законопроект, в соответствии с которым первоклассники будут получать подарочные наборы со школьными принадлежностями. Такие комплекты предусмотрены для школьников из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подарочный набор будет включать в себя все необходимые школьные принадлежности на сумму 2,6 тысячи рублей, на эти цели потребуется 21,32 миллиона рублей в год, пояснил он.

Еще один законопроект, планируемый к рассмотрению парламентариями, предусматривает вручение пенсионерам подарочных наборов юбиляра – к 80-летию и ко всем последующим юбилейным датам каждые пять лет.

«Предполагается, что в 2019 году юбилейные наборы получат 18 тысяч человек, а в 2020 году – 74 тысячи человек. Состав набора будет утвержден правительством Подмосковья. На эти цели потребуется 38 миллионов рублей в 2019 году, 160 миллионов рублей в 2020 году и следующем», – отметил Брынцалов.

Все три документа планируется рассмотреть на ближайшем, последнем в весенней сессии заседании думы, которое пройдет 4 июля.

В мае текущего года Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье».

«Документ прошел широкие общественные обсуждения, в ходе которых была озвучена мысль, что не всем родителям могут подойти предметы из комплекта. Поэтому мы приняли решение выйти с законопроектом, который предусматривал бы возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию. Размер компенсации также будет установлен правительством региона», – заключил председатель Мособлдумы.