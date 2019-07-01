РИАМО - 1 июл. Московская областная станция переливания крови с понедельника перешла на новый режим работы – теперь прием желающих сдать кровь будет вестись ежедневно, семь дней в неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ежегодно в Подмосковье заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше – каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек. Наша задача – сделать процесс донации крови еще удобнее и тем самым привлечь больше участников в донорское движение. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи больным различными заболеваниями, в том числе – онкологией, пациентам с тяжелыми травмами и сильными ожогами», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Главный врач станции, главный внештатный специалист по трансфузиологии Минздрава области и Минздрава РФ по ЦФО Мария Аппалуп отметила, что для развития института донорства необходимо создавать максимально удобные и комфортные условия.

«Каждый должен иметь возможность приходить на донацию в удобный для себя день. Подобные меры позволят увеличить число регулярных доноров и привлечь новичков к участию в донорском движении. Мы готовы ежедневно принимать на МОСПК желающих сдать кровь и ее компоненты в Москве, кроме того наши выездные бригады регулярно проводят донорские акции на территориях. С графиком проведения можно ознакомиться на сайте», – сказала Аппалуп.

Московская областная станция переливания крови расположена в Москве на улице Металлургов, дом 37А. Желающие сдать кровь перед донацией должны выполнить ряд рекомендаций – в частности, воздержаться от курения, употребления спиртных напитков и лекарственных препаратов.