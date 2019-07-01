РИАМО - 1 июл. На складе временного хранения «Внуково-Карго» аэропорта «Внуково» приостановили оформление партии замороженных креветок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Партию креветок весом 12 килограммов должны были отправить в Самару.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного-сопроводительного документа на подконтрольный груз», — говорится в сообщении.

Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.