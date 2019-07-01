РИАМО - 1 июл. Турнир по мини-футболу в помощь Лене Кравец с детским церебральным параличом провели 29 июня на базе спортивной школы «Метеор» в Балашихе, мероприятие прошло в рамках проекта «Благотворительный матч», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Леня Кравец житель Балашихи. Ему 13 лет. Чтобы научиться самостоятельно ходить, ему необходимо проходить по четыре реабилитации в год. Стоимость одной – более 60 тысяч рублей.

«Мы помогаем нуждающимся детям с различными заболеваниями собрать деньги на лечение посредством игры в футбол предприятиями. Решили организовать турнир и для Лени, чтобы собрать необходимую сумму на реабилитации, потому что у него есть все шансы начать ходить самому. Всегда надо помогать, если есть возможность. Совместными усилиями у нас все получится», — сказала организатор проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева.

В игре приняли участие сотрудники 345 механического завода, научно-исследовательского инженерного института, управляющей компании «Белый парус» и другие. Всего семь команд.

«В реабилитационном (Ногинском – ред.) центре («Развитие без барьеров» - ред.) я занимаюсь лечебно-оздоровительной физкультурой, разрабатываю суставы, а также занимаюсь плаванием в «Нептуне». Но моя настоящая мечта — стать самым лучшим в мире программистом. Я благодарен людям за то, что с помощью их поддержки все мои мечты могут осуществиться», — сказал Кравец.

Проект «Благотворительный матч» запущен в 2018 году. Он стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Его основная задача — сбор средств на лечение и реабилитацию детей, а также помощь детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.