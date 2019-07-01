РИАМО - 1 июл. Сведения в отношении ООО Торговый дом «Талант» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района».

«Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО ТД «Талант» не представило подписанный электронной цифровой подписью <…> проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку мебели», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии антимонопольного органа фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление ФАС пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.