РИАМО - 1 июл. На улице Новокосинская в одноименном районе Москвы пожарные эвакуировали 6 человек, которые находились над этажом, где случилось загорание в электрощите, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание в электрощите на площади 1 квадратный метр произошло на втором этаже 17-ти этажного дома №11, корпус 1. Об инциденте сообщили в 14:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.

«В 15:11 минут - загорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — отмечается в материале.

Управление напомнило, что правила пожарной безопасности соблюдать необходимо, так как от этого зависит жизнь и имущество людей. Кроме того, они порекомендовали случае возгорания нужно звонить по телефону «101».