РИАМО - 1 июл. Участок Гончарной улицы в центре Москвы ограничат из-за киносъемок 7 июля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Участок» Гончарная улица от дома 17 до дома 3, строения 3. Период: 7 июля с 07:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

Особенности ограничения — полное перекрытие до 5 минут.

Также в Москве из-за киносъемок ограничат движение по Краснопресненской набережной. Ограничение будет действовать 6 июля с 09:00 до 22:00.