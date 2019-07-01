РИАМО - 1 июл. Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания дошкольного образовательного учреждения в городском округе Балашиха, завершить работы и ввести детсад в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 80 мест» на улице Твардовского, вблизи дома №26», – отметил глава министерства Руслан Тагиев.

Помимо групповых ячеек, в здании предусмотрено размещение пищеблока, спортивного и актового залов, медицинского кабинета, административных и вспомогательных помещений. На прилегающей территории установят теневые навесы, здесь появятся детские игровые площадки, будет выполнено озеленение. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено комфортности и безопасности детского учреждения.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».