РИАМО - 1 июл. В Московской области закончилась работа первой смены летней оздоровительной кампании 2019 года, в этот период работали 1146 летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), в том числе 1070 ЛОУ с дневным пребыванием детей, 58 загородных ЛОУ, 13 детских санаториев и пять палаточных лагерей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Все действующие в первую смену ЛОУ имели санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилами и нормам и входят в реестр оздоровительных учреждений. Управлением осуществлены проверки ЛОУ, работающих в первую смену, с применением лабораторно-инструментальных исследований. Особое внимание в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обращено на качество питьевой воды, организацию безопасного и полноценного питания детей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, проверяли всех операторов питания и поставщиков пищевых продуктов в летние лагеря.

В ходе проверок выявлялись текущие нарушения санитарного режима, содержания территорий. При проверках поставщиков и организаторов питания выявлялись нарушения требований к продукции, сроков прохождения гигиенического обучения и аттестации, требования к хранению и транспортировке. Основная масса нарушений устранена в ходе проведения проверок. Тем не менее по всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении, и виновные привлечены к административной ответственности.

«Групповых случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в первую смену в летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано. По предварительной оценке эффективности оздоровления детей, в летних оздоровительных учреждениях первой смены выраженный оздоровительный эффект отмечен у 92,1% детей», — отмечается в сообщении.

Во вторую смену отдых детей организован на базе 193 летних лагерей. В том числе 105 ЛОУ с дневным пребыванием детей, 60 загородных стационарных ЛОУ, трех ЛОУ санаторного типа, 15 санаториев и 10 палаточных лагерей.