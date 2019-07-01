РИАМО - 1 июл. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство многоэтажных домов на улице Трубецкая на территории микрорайоне №39 в Балашихе, возведение домов осуществляется в рамках проекта планировки территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Так, на улице Трубецкая построят дома №10, 10.1, и 11. Помимо них, в новом микрорайоне будут построены 2 детских сада на 350 и 370 мест, общеобразовательная школа на 1500 мест и 4-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Жилищное строительство в Московской области основано на принципах комплексного и устойчивого развития. Все жилые дома должны быть обеспечены объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, культурными, спортивными центрами и поликлиниками», — подчеркнула глава министерства Инна Федотова.

Она уточнила, что необходимая инфраструктура предусматривается на начальной стадии реализации проекта - утверждении проекта планировки территории, на этом этапе определяется какие объекты будут построены и в какие сроки.

Рядом с построенными домами расположатся кафе и рестораны, магазины и большой торговый центр. На территории также будут две многоуровневые стоянки на 2044 машино-места. Всего на территории должно появиться 5675 мест приложения труда.

Реализацией проекта жилой застройки на территории занимается группа компаний «Гранель».