РИАМО - 1 июл. Компанию ООО «Сталь-Энерго» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

МБУ «Универсальный спортивный центр «Юность» Подольска направило компании проект контракта в установленный законом срок. Но «Сталь-Энерго» не представил подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на оказание услуг по проверке эффективности работы приточно-вытяжных систем.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Сталь-Энерго» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.