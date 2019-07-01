РИАМО - 1 июл. В Москве в третий раз проводится фестиваль «Цветочный джем», в любимых местах отдыха и прогулок столицы появились сады от известных ландшафтных дизайнеров, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В прошлые годы срок жизни конкурсных садов насчитывал всего несколько недель: они появлялись в августе, к началу одноименного фестиваля. Однако в этом году сады будут радовать москвичей и туристов в течение всего лета и даже в сентябре», — говорится в сообщении.

На Тверском бульваре появился сад камней, Rock Garden. Конструкции четких геометрических форм создают образ скал, между которыми расположены деревянные скамьи. Для сада выбраны очень неприхотливые растения, которые сохранят высокую декоративность в течение всего лета. Сосны дают тень в зоне отдыха. Белый гравий под ними отражает свет и отводит лишнюю влагу. Автор этого сада - Дэмиен Мишель (Франция — Великобритания).

Грузинский дизайнер Алекс Соломнишвили украсил уголок на Москворецкой набережной напротив «Зарядья». Его сад называется «Отражение». Вдохновением дизайнеру послужила панорама города. Сад фактически стал отражением панорамного контура городских зданий. Конструкции сада - это «здания» различной высоты, в которых размещены пышные зеленые насаждения и скамьи. В саду есть специальная детская зона с горкой и мини-скалодромом, места для спокойного отдыха, общения и активного времяпрепровождения.

На Пресненской набережной можно полюбоваться ярким оазисом под названием «360». Его создали дизайнеры Ричард Марфиак и Майкл Марчинов (Словакия). Задача этого сада - пробудить чувственное восприятие, показать новый способ взаимодействия между природой и людьми, ландшафтом и городом, в котором мы живем.

Сад под названием «Универсальный ритм» вырос на ВДНХ. Этот проект итальянских дизайнеров Адели Сирони и Давида Рампинелли вдохновлен ортогональной геометрией картин художника Пита Мондриана. Проект состоит из модульных конструкций простых геометрических форм различного размера и высоты. Основные используемые цвета - желтый, синий, красный. Для каждой высоты используется свой цвет.

В парке «Музеон» у памятника Лермонтову можно посмотреть «Удивительный сад», проект дизайнерского дуэта Мэгги Ву из Китая и Алехандро О’Нейла из Уругвая. В основе концепции проекта - традиционный садовый лабиринт. Здесь можно полюбоваться на средиземноморские растения.

Также в «Музеоне» можно посмотреть на сад «Топографические цветочные истории». Этот проект показывает, как изменчив бывает пейзаж - он меняется в зависимости от сезона и времени суток, от погоды и освещения.

На входе в парк Горького раскинулся сад Елены Горской «Звуки города». В основу проекта лег образ современной Москвы. Огромные проспекты с непрекращающимся потоком машин, современные небоскребы с огромным количеством людей. И где-то между проспектами, за шумом машин, за фасадами новых зданий затерялись тихие улочки и старые дворики, отсылающие нас в другую эпоху.