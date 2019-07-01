РИАМО - 1 июл. Водителя, напавшего на исполнявшего служебные обязанности пешего инспектора, приговорили к 300 часам исправительных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Нападение произошло 28 декабря 2018 года. Водитель закрыл госномер своего автомобиля. В ходе нападения работник АМПП получил телесные повреждения, нападавший скрылся. Но в итоге его личность была установлена, и он был задержан.

«Замоскворецкий районный суд Москвы назначил правонарушителю наказание в виде 300 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора ГКУ «АМПП» Андрей Головатюк рассказал, что нападения на сотрудников ГКУ «АМПП» во время исполнения ими своих должностных обязанностей чаще всего происходят, когда они освобождают номера машин от посторонних предметов, чтобы произвести фотофиксацию.

«Мы разбираемся во всех подобных инцидентах и хотим подчеркнуть, что за любые противоправные действия в отношении сотрудников АМПП нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал Головатюк.

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