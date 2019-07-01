РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Легковой автомобиль Chevrolet перевернулся в результате ДТП в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в понедельник утром на улице Кирова.

«Я проезжал мимо. Увидел, что на автодороге по улице Кирова перевернулся на крышу автомобиль Chevrolet. Неподалеку с разбитым передом стоял автомобиль Renault», – сказал очевидец.

На видео, предоставленном другим свидетелем аварии, видно, что авария произошла неподалеку от мемориала Подольским курсантам. На крышу перевернулся синий легковой автомобиль, который готовились уже убирать с дороги.

Автор видео отметил, что перевернулся автомобиль Chevrolet Cruze в результате столкновения с Renault Sandero.

В ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск пояснили, что в результате данной аварии никто не пострадал.