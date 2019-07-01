РИАМО - 1 июл. Из квартиры жителя столичного района Северное Бутово украли 5 миллионов рублей, преступники скрылись, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Преступление было совершено 30 июня в период с 18:30 до 19:00. Неизвестные путем свободного доступа проникли в квартиру на улице Грина, украли 5 миллионов рублей, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

Проводится проверка, полицейские выясняют обстоятельства преступления.