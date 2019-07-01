РИАМО - 1 июл. В городском округе Истра нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку материалов для ремонта детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Фактор» на действия МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» и МКУ «Центр Закупок» при проведении электронного аукциона на поставку материалов для ремонта детских игровых площадок.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Фактор» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» и МКУ «Центр Закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.