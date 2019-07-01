РИАМО - 1 июл. Министерство инвестиций и инноваций Московской области с 1 по 30 июля проводит очередной конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки (субсидий) в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья», говорится в сообщении пресс- службы ведомства.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, в текущем году это уже второй отбор. Получатели первого этапа станут известны после обработки заявок и заседания конкурсной комиссии в середине июля.

«В этом году упростились требования по подаче конкурсной заявки. Теперь предприниматели смогут принять участие в конкурсном отборе только при наличии договора на приобретаемое оборудование. Министерство будет принимать решение о выдаче субсидии до произведения предпринимателем затрат. Основным требованием к субъектам МСП станет обязательство по увеличению выручки и производительности труда», – говорится в сообщении.

В рамках конкурсного отбора финансовая поддержка малому и среднему бизнесу осуществляется по следующим мероприятиям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования (субсидируются до 70% затрат от первоначального взноса (аванса) по договору лизинга, финансовая поддержка до 5 миллионов рублей); на приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров (субсидируются до 30% затрат на приобретение оборудования, финансовая поддержка до 10 миллионов рублей).

Как сообщил министр инвестиций и инноваций области Михаил Ан, совокупный объем финансовой поддержки на этом этапе составит 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), по договорам лизинга – 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа).

«Программа поддержки МСП в этом году содержит и другие важные новации, делающие субсидии доступным более широкому кругу предпринимателей. Так, расширена отраслевая направленность программы: к обрабатывающим производствам и сельскому хозяйству добавлены обработка и утилизация отходов, а компенсировать расходы на лизинг смогут также рестораны и кафе в исторических поселениях и наукоградах, и малые гостиницы», – сказал Ан.

Одним из основных условий для участия в конкурсном отборе является отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты, и регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства на территории Московской области.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, официальный сайт.