РИАМО - 1 июл. Неизвестный злоумышленник проник в квартиру к жителю района Марьино, и, угрожая ножом, похитил 40 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Преступление было совершено вечером 27 июня в Батайском проезде, в полицию 53-летний пострадавший обратился 30 июня. Злоумышленник, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил 40 тысяч рублей и скрылся на автомобиле Kia Rio», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.