РИАМО - 1 июл. С дачного участка в деревне Волынщино Рузского городского округа украли машину стоимостью 1,84 миллиона рублей, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

О пропаже заявил 41-летний москвич, зарегистрированный в столице по адресу: улица Академика Павлова, дом №36, строение 2. С территории его участка украли машину Toyota Rav 4 2017 года выпуска.

«30 июня 2019 года по данному факту СО ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере»», — сообщил собеседник агентства.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.