РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 июл. Пешеходные дорожки обновят вдоль домов на улице Лермонтова в подмосковном Дзержинском, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» при проведении ремонтных работ дорожного покрытия на улице Лермонтова будут обновлены пешеходные дорожки на придомовых территориях. В настоящий момент уже установлены новые бордюрные камни, а также отсыпан щебень», – говорится в сообщении.

Также на всех дорожках, при спуске на проезжую часть, будут оборудованы понижающие пандусы для родителей с колясками и маломобильных граждан.