РИАМО - 1 июл. Генеральная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров из-за регулярных задержек выдачи багажа в аэропорту «Шереметьево», сообщается на официальном сайте ведомства.

Одна проверка уже проходила в начале июня. Обслуживанием багажа пассажиров на основании договоров с авиакомпаниями осуществлялось ООО «Шереметьево Хэндлинг». Было установлено, что обществом была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» внесены представления об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.

В связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» в отношении виновных юридических и должностных лиц.

По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту возникли сложности с обработкой багажа, порядка 9 тысяч единиц не отправили по назначению. Сотрудник пресс-службы аэропорта опроверг информацию и сообщил, что в «Шереметьеве» скопилось 1,5 тысячи единиц багажа.