РИАМО - 1 июл. На базе домодедовской центральной городской больницы заработал центр спасения конечностей, где оказывается консультативная, диагностическая и лечебная помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В центре спасения конечностей проводится лечение пациентов с гангренами, трофическими нарушениями нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний, с синдромом диабетической стопы, варикозными расширениями вен, осложненными язвой и другими заболеваниями. Используемые врачами методики позволяют избежать ампутации и сохранить пациентам двигательную активность», – сказал главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов.

Он отметил, что в центре выполняются все виды хирургической коррекции кровотока, включая методы эндоваскулярной хирургии – ангиопластика, стентирование, операции по восстановлению кровотока, кожная пластика.

В основном операции выполняются малоинвазивным доступом практически в любом возрасте пациента, одно из главных преимуществ – короткий срок восстановления – зачастую достаточно одного-двух дней пребывания в стационаре.

Выполнение подобных операций и создание центра стало возможным благодаря приобретению высокотехнологичного оборудования – несколько лет назад в больнице был установлен ангиограф. В этом планируется поступление второго аппарата, который будет предназначен для пациентов с сосудистыми патологиями.

В центре спасения конечностей проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всей Московской области. Операции проводятся бесплатно в рамках ОМС.