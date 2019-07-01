РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 1 июл. В подмосковном Орехово-Зуеве 21 июля пройдет турнир по отжиманию, участники смогут проверить себя на прочность, сообщается на странице Дворца спорта «Восток» в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, спортивное мероприятие пройдет на Октябрьской площади, начало в 12:00.

«Турнир по отжиманию пройдет 21 июля в Орехово-Зуеве. В программе также выступление музыкальной группы, брейк-данс, диджей и показательные выступления. Будет интересно! Приходите и участвуйте», – говорится в сообщении.

По сведениям агентства, для участия в соревнованиях по отжиманию нужно заполнить анкету во Дворце спорта «Восток» или в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Северный», также есть возможность сделать это, написав в личные сообщения на страницы спортивных учреждений в соцсетях: https://vk.com/ds_vostok и https://vk.com/id447918110.