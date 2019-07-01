РИАМО - 1 июл. Информация о том, что в городском округе Чехов мужчина устроил самосуд над злоумышленником, который надругался над его семилетней дочерью, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, 26-летнему москвичу предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Он арестован.

«Предварительно установлено, что 9 июня 2019 года обвиняемый совершил в отношении семилетней девочки иные действия сексуального характера. В ряде СМИ появилась информация о том, что отец девочки устроил самосуд над злоумышленником и избил его, в результате чего обвиняемый получил тяжелую черепно-мозговую травму и доставлен в отделение реанимации. Однако данные сведения не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

Обвиняемый получил травму, когда пытался скрыться с места преступления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и пытаясь быстро спуститься по лестнице, он споткнулся, упал и ударился головой о ступени, поясняется в материале.

В настоящее время мужчина выписан из больницы и находится в следственном изоляторе.

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