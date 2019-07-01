РИАМО - 1 июл. С января по июнь 2019 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались 69,7 миллиона пассажиров, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Наибольший пассажиропоток в первом полугодии зафиксирован на станциях «Площадь Гагарина» (6,5 миллиона человек), «Ботанический сад» (4,1 миллиона человек) и «Кутузовская» (4,1 миллиона человек)», – говорится в сообщении.

Для создания единой транспортной системы РЖД и правительство Москвы продолжают работы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог и другими видами общественного городского транспорта.

В июне завершили интеграцию МЦК с Рижским направлением Московской железной дороги: для пассажиров открылся третий конкорс, обеспечивающий переход между платформами «Стрешнево» и «Ленинградская» за считанные минуты по принципу «сухие ноги».

В настоящее время железнодорожники продолжают работы по интеграции кольца с Ярославским направлением МЖД. Рядом со станцией «Ростокино» строится новая пассажирская инфраструктура остановочного пункта «Северянин». Пешеходная связь сократится с 600 метров до нескольких десятков метров.

У пассажиров появится возможность значительно экономить время на дорогу, строя альтернативные маршруты с помощью МЦК и пригородного сообщения. Завершить интеграцию планируется до конца текущего года.

Также до конца текущего года для удобства пассажиров планируется сократить интервал движения «Ласточек» в часы пик до 4 минут. Для этого холдинг РЖД развивает железнодорожную инфраструктуру МЦК и расширяет парк поездов «Ласточка».