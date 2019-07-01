РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске до 15 июля специалисты будут проводить похозяйственный учет производимой сельхозпродукции, сообщается на сайте администрации округа.

«В период с 1 по 15 июля 2019 года в Подольске будет проводиться сплошной обход личных подсобных хозяйств (форма деятельности, направленная на производство сельскохозяйственной продукции и ее переработку – ред.) для актуализации сведений, содержащихся в книгах похозяйственного учета на основании приказа Минсельхоза РФ», – говорится в сообщении.

Похозяйственный учет – это форма сбора статистических сведений, которая проводится с целью учета земли, транспортных средств, скота и птицы, имеющихся у населения. Похозяйственные книги являются документом первичного административного учета. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

«Убедительная просьба ко всем жителям округа с пониманием отнестись к проведению похозяйственного учета и предоставить данные о хозяйстве специалистам, ответственным за сбор информации. Такие специалисты при проведении сплошного похозяйственного обхода при себе имеют удостоверение», – поясняется в материале.