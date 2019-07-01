РИАМО - 1 июл. Сотрудники Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) раздали пассажирам 14 тысяч бутылок с водой с начала летнего сезона из-за жаркой погоды, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«С начала летнего сезона из-за жаркой погоды пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца бесплатно получили 14 тысяч бутылок воды. Из них 10,5 тысячи — в метро и 3,5 тысячи — на МЦК», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что активнее всего воду разбирают на пересадочных и наземных станциях. Примерно половину всех переданных пассажирам бутылок разобрали на 27 таких станциях. Всего воду с начала сезона раздавали на 81 станции.

«Мы тщательно следим за погодой и микроклиматом на станциях, чтобы вовремя начать раздачу воды и сделать пребывание пассажиров в метро более комфортным. Список станций, на которых раздают воду, формируется в зависимости от температуры воздуха на станции», — добавил собеседник агентства.

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