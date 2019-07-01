РИАМО - 1 июл. После капитального ремонта открылся детский сад №44 «Юнга», расположенный на территории войсковой части 25801, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«Детский сад «Юнга» ремонтировался по губернаторской программе по благоустройству военных городков. Здесь прошли ремонтные работы по восстановлению фасада, кровли, инженерной инфраструктуры здания. Были полностью отделаны внутренние помещения, и на сегодняшний день сад соответствует всем современным требованиям», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Детский сад «Юнга» рассчитан на семь групп - 140 мест. В настоящее время на территории войсковой части проживают 75 детей, 40 из них уже зачислены в группы.

«То, что было и что стало, – не сравнить. Я в восторге. Ремонт сделан хорошо. Немного жаль, конечно, что моему шестилетнему ребенку до школы осталось всего пару месяцев, но я буду здесь работать младшим воспитателем, поэтому огромная благодарность за обновленный садик», - отметила мама одного из воспитанников Нина Липилина.