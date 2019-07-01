РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск Подольска огнеборцы округа рассказали воспитанникам летнего лагеря «Родничок» о службе в пожарной охране, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на базе библиотеки №30 на днях прошла встреча воспитанников летнего лагеря «Родничок» с сотрудниками пожарной охраны. В ходе мероприятия пожарные рассказали ребятам о своей службе. Также дети узнали много интересного о средствах пожаротушения, об обмундировании пожарных и действиях при возникновении пожара», – говорится в сообщении.

Ребята смогли подержать в руках ствол пожарного рукава, рассмотреть огнетушитель, пожарную машину.