РИАМО - 1 июл. В июне в Подмосковье осадки распределились неравномерно, местами выпало до 150% от месячной нормы, в других местах региона – чуть более 70%, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Избыток осадков отмечался в Волоколамске (127% от нормы), Новом Иерусалиме (131% от нормы), но больше всего небесной влаги получил Клин, где за месяц набралось почти полторы месячных нормы», — говорится в сообщении.

В то же время в Можайске выпало всего 52,7 миллиметра при месячной норме 74 миллиметра, то есть 71%. В других районах Подмосковья количество выпавших осадков соответствует норме.

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 66,5 миллиметра осадков – 89% от нормы.