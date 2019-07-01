РИАМО - 1 июл. Сбой произошел в работе мобильного приложения Тинькофф-банка днем в понедельник, в данный момент работа приложения налажена, сообщается в официальном Twitter-аккаунте банка.

«Уже восстановили стабильную работу сервисов. Приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении.

Ранее пользователи Тинькофф-банка пожаловались на невозможность воспользоваться приложением. Соответствующая информация появилась на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в различных сервисах.

Сообщения о неполадках поступали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы и других городов.

Большинство пользователей (84%) не могли войти в систему, сбой всех сервисов отметили 13%, еще 2% юзеров не могли перевести деньги.