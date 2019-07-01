РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Два педагога из городского округа Подольск вошли в число региональных победителей всероссийского «Диктанта Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заместитель директора гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид и учитель подольской школы №19 Юлия Чернойван вошли в число четырех региональных победителей всероссийского «Диктанта Победы», организованного партией «Единая Россия», который прошел 7 мая во всех регионах нашей страны», – говорится в сообщении.

Победителей поздравила на заседании президиума регионального политсовета секретарь Московского областного отделения «Единой России», депутат Госдумы Лидия Антонова, которая вручила почетные грамоты оргкомитета по проведению «Диктанта Победы» и благодарственные письма от губернатора Московской области.

«Диктант Победы» в Московской области состоялся на 67 площадках, которые были открыты почти во всех муниципалитетах региона. В написании приняли участие более 3,5 тысяч жителей Подмосковья. Оргкомитет Всероссийского исторического диктанта определил региональных победителей, набравших максимальное количество баллов за минимальное время.