РИАМО - 1 июл. В столице днем в понедельник зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, температура в разных округах составляет 20-22,4 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 20,6-21,9 градуса; Северном - 20,6-21,6 градуса, Северо-Восточном – 21,2-22,1 градуса, Восточном – 21,7-22,4 градуса, Юго-Восточном – 21-22,2 градуса, Южном – 20,3-21,6 градуса, Юго-Западном – 20,4-21,1 градуса, Западном – 20-21,7 градуса, Северо-Западном - 20,5-21,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде — без осадков, температура воздуха – 20,4-20,7 градуса, на территории новой Москвы — без осадков, температура воздуха – 20,4-22,1 градуса.

В понедельник в Московском регионе максимальная температура может достичь 25 градусов. Для большинства жителей погода будет индифферентной и не должна оказывать негативного влияния на их самочувствие, ведь температурный, влажностный и кислородный режим – в пределах климатических значений.