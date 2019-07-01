РИАМО - 1 июл. Китайский мастера займутся ручной росписью фасадов парка «Хуамин» на северо-востоке Москвы, в работе они обратятся к традиционным цветам, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В парке «Хуамин» завершается отделка домов и беседок, выполненных в традиционном китайском стиле. Уже готова набережная вокруг пруда, а в воде начали цвести нимфеи.

«Парковый ансамбль будет максимально аутентичным, его украсят строения в традиционном стиле Северного Китая с присущим ему декором и орнаментом. Это будут полноценные домики с коммерческой функцией, объединенные в ансамбль, и небольшие беседки для отдыха. Фасады домов сейчас находятся в активной стадии строительства – расписывать их будут приглашенные мастера из Китая», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасады строений украсят живописные орнаменты в традиционных цветах – зеленом, красном и голубом. Одним из главных элементов архитектурного ансамбля станет арка главного входа – колорита добавят фигурки зверей, расположенные на крыше. В старину считалось, что каждый узор имеет свой смысл и служит защитой жилища и семьи от дурного сглаза.

«Климатические особенности России оказали влияние на технологию строительства – традиционные китайские дома будут выполнены не только из дерева, а с использованием других материалов, адаптированных к нашим погодным условиям. Для непрофессионалов отличия будут незаметны – все элементы китайского зодчества проработаны очень тщательно», — отметил генеральный директор ландшафтной компании ARTEZA Дмитрий Онищенко.

Он рассказал, что специалисты используют характерный пурпурный цвет – так называемый «киновари», и черепицу системы «монах-монашка», дающую интересный рисунок и изготовленную на фабрике в провинции Лоян, ранее поставлявшей материалы для реставрации запретного города в Пекине.

В настоящий момент в парке сформированы искусственные холмы, установлены фигурные камни Тай Ху и Линби, впервые привезенные из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун, идет укладка камней с Кавказа, а также готова набережная вокруг пруда с цветущими водными растениями.

Проект разрабатывался под руководством президента ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) Таисии Вольфтруб, а проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает российская ландшафтная компания ARTEZA. Консультировать пригласили крупнейшее ландшафтное бюро из Китая – Turenscape.