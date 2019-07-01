РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске с начала июня зафиксировали несколько случаев повреждения стекол припаркованных машин на улицах округа, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

«В Подольске (в микрорайоне поселок Цемзавода, - ред.) с начала июня неизвестные стали вскрывать и разбивать стекла припаркованных машин. В частности, четыре случая произошли на улице Плещеевская, у дома №56Г», – сказала жительница.

В чате «Цемзавод» мессенджера «WhatsApp» жители округа писали, что на днях неизвестные пытались вскрыть голубятню возле почтового отделения в данном микрорайоне. Помимо этого, жители видели, как подростки дергали ручки машин.