РИАМО - 1 июл. Около 87 тысяч детей зачислили в первый класс в Подмосковье, для всех ребят будут созданы максимально комфортные условия обучения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Уже 86,7 тысячи подмосковных детей зачислено в первый класс. Если с февраля по июль запись в школы велась по территориальному признаку, то с сегодняшнего дня ребенка можно записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест, этой возможностью уже воспользовались 8,3 тысячи родителей», – сказала Забралова.

По ее словам, подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители через портал госуслуг Московской области.

«Процедура быстрая и понятная, она не займет больше 10 минут. Сейчас во всех школах заканчивается экзаменационный период, совсем скоро учреждения начнут готовиться к новому учебному году. Мы ожидаем порядка 100 тысяч первоклашек в этом году, для них будут созданы максимально комфортные условия обучения», – заключила Забралова.