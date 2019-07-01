РИАМО - 1 июл. В 2019 году в Сергиево-Посадском округе ожидается около 2,1 миллиона туристов, каждый год турпоток увеличивается на 10-15%, среднее время пребывания туриста планируют увеличить до 2 дней, сообщила РИАМО начальник отдела туризма управления развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского района Ольга Кондрашова.

«В прошлом году было более 1,9 миллиона туристов. В этом году думаем, что туристов будет около 2,1 миллиона человек. Ежегодно на 10-15% турпоток увеличивается», - сказала Кондрашова.

Также она отметила, что среднее время пребывания индивидуального туриста в Сергиево-Посадском округе планируют увеличить до двух дней.

«Мы сейчас больше ориентируемся на нововведения. Индивидуальных туристов все больше приезжает в округ. Именно для этой аудитории наши маршруты, наши события могут стать таким маячком, притягательной историей, которая позволит остаться на два дня. Соответственно турбизнес получит больше дохода, а администрация - больше отчислений в бюджет», - добавила Кондрашова.