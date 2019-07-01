РИАМО - 1 июл. В Подмосковье и Москве на текущей неделе ожидается неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром, будет прохладнее, чем обычно, атмосферное давление будет пониженным, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Во вторник, 2 июля, местами кратковременный дождь, максимальная температура – 22-24 градуса и 20-25 градусов соответственно. Местами прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. В последующие дни тоже будут отмечаться небольшие дожди и местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура постепенно продолжит понижаться. Ночами станет прохладнее, к пятнице ее минимальные значения составят 5-10 градусов», — говорится в сообщении.

Максимальная температура понизится от 18-20 градусов 3 июля до 16-18 в столице, и от 16-21 до 14-19 по области. И только 6 июля возможно повышение температуры на пару градусов.

Ожидается, что июль в Московском регионе будет близким к норме по температурному режиму и количеству осадков.