РИАМО - 1 июл. В каждом МФЦ Подмосковья есть специалист, который помогает людям старшего поколения разбираться в современных электронных сервисах, задача властей – оказывать максимальные услуги, чтобы пожилые люди могли реализовать свою активность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона вручил почетные грамоты победителям IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В командном зачете представители Подмосковья заняли третье место. Сергей Костин из Орехово-Зуевского городского округа стал лучшим среди начинающих пользователей. Абсолютным чемпионом России в категории «Уверенный пользователь» признана Ольга Сергеева из Электростали.

«В нашем регионе реализуется программа «Активное долголетие», мы видим большой запрос на обучение компьютерной грамотности, в каждом МФЦ есть специалист, который показывает, как получить госуслуги в электронном виде», – сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе также большой запрос на различные групповые занятия – это и скандинавская ходьба, и плавание, и другие виды спорта. Сейчас готовится большой шахматный турнир.

«Наша задача – в партнерском диалоге со старшим поколением оказывать максимальные услуги, чтобы пожилые люди могли реализовать свою активность», – заключил губернатор.

Компьютерные соревнования, прошедшие в Кирове, являются крупнейшими в стране и мире среди пожилых людей. Они проводятся с 2011 года по инициативе «Союза пенсионеров России»

Ольга Сергеева отметила, что вопросы на чемпионате по компьютерному многоборью были сложными, но ей удалось с ними справиться.

«Считаю, что если человек в наше время хочет жить активно, то он должен обязательно применять информационные технологии», – добавила Сергеева.

Сергей Костин в свою очередь подчеркнул, что современный человек вне зависимости от возраста сейчас не может не пользоваться цифровыми технологиями. Это улучшает качество жизни, создает комфорт, сокращает время.

По поручению Воробьева в регионе разработано приложение «Мобильный центр социальных услуг», позволяющее вызвать сиделку, такси, волонтеров. В нем есть раздел «Долголетие в Подмосковье», где можно записаться в оздоровительные, творческие кружки, туристические поездки, компьютерные курсы. Приложение МЦСУ в свободном доступе на Google Play и App Store.

Во исполнение майского указа президента РФ для людей пожилого возраста в Подмосковье действует ряд льгот: бесплатный проезд, компенсация оплаты ЖКУ, региональная доплата, санаторно-курортные путевки, скидки на продукты и лекарства.